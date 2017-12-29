Путин освободил бизнес в Крыму от проверок до 1 марта 2019 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.
Пункт десятый этого закона предполагал, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года не проводятся.
Также подписанный закон предполагает изменения в регулировании тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе. Законодательство РФ в сферах электроэнергетики, железнодорожных перевозок, услуг связи, услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах, оборота лекарственных средств, технического осмотра автотранспортных средств будет применяться в Крыму и Севастополе с учетом "особенностей", установленных правительством РФ до 1 марта 2020 года.
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