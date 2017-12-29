ЦБ отозвал лицензию у банка "Северный кредит"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у вологодского банка "Северный кредит".

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, указал ЦБ.

Кроме того, значения всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказались ниже 2%, а размер собственных средств (капитала) снизился ниже минимального значения уставного капитала. Как отмечает ЦБ, в ходе проводимой инспекционной проверки банка "Северный кредит" также установлен факт отсутствия первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). При этом договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки "схемных" операций.

Таким образом, недобросовестные действия руководства банка "Северный кредит", осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения, отмечает регулятор. Кроме того, в связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 декабря занимал 244-е место в банковской системе РФ.