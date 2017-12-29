Торгпред в США оценил подход России к торговому сотрудничеству

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия в вопросе торгово-экономического взаимодействия с США выбрала простую прагматическую формулу – работать с теми, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Он указал, что по итогам уходящего года отмечается рост товарооборота между странами, в следующем миссия также надеется на увеличение этого показателя.

"Прошедший год для российско-американских торгово-экономических отношений в целом был достаточно сложным. Положительные примеры в нашем сотрудничестве чередовались с явно недружественными действиями администрации США. Это в первую очередь продолжение Вашингтоном разговора на языке санкций, захват наших дипломатических объектов в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско, ряд сюжетов, связанных с ограничениями в доступе отдельных российских изделий на местный рынок с применением спорных антидемпинговых механизмов", — отметил он.

"В этой связи мы выбрали для себя довольно простую и прагматичную формулу взаимодействия — работаем с теми, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве и понимает необходимость учета интересов каждой из сторон", — рассказал Стадник.

Сотрудничество с бизнесом продолжается

Торгпред пояснил, что "сегодня основными точками межгосударственного взаимодействия остаются критически проблемные вопросы, связанные с международной безопасностью". "В торгово-экономической же сфере диалог носит специфический характер. В то же время, взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов активно продолжается, оно поддерживается в России на самом высоком уровне", — заявил он.

"Достаточно вспомнить встречу нашего президента с руководством полутора сотен американских компаний на Петербургском международном экономическом форуме, встречи наших министра экономического развития и министра промышленности и торговли с американский бизнесменами по приглашению Американо-российского делового совета", — напомнил он.

По его словам, во всех случаях мероприятия носили практический характер, обсуждались новые возможности и преимущества для расширения совместных проектов, предложения по улучшению условий для ведения бизнеса, проблемные вопросы, которые неизбежно возникают в ходе работы. К огорчению того же бизнеса, с американской стороны действий подобного масштаба отмечено не было.

"Далеко не вся Америка отравлена русофобией. Обратите внимание, что с Россией и в России работают системообразующие глобальные компании США. Перечислять все не буду, они на слуху, но для примера упомяну компанию Boeing, ежегодный объем инвестиций которой в российскую экономику составляет порядка 600 миллионов долларов. В ближайшие годы компания планирует потратить порядка 18 миллиардов долларов на закупки российской титановой продукции, еще 5 миллиардов — на приобретение услуг по проектированию, еще 4 миллиарда — на другие продукты и услуги, в том числе для космических программ", — отметил Стадник.

Он рассказал, что российские титановые изделия и соответствующие услуги "разлетаются по всему миру с новыми моделями коммерческих самолетов Boeing". По его словам, компания уже создала в России более двух тысяч высокотехнологичных рабочих мест, в июле 2017 года совместное предприятие Boeing и ВСМПО-АВИСМА по производству титановых деталей стало якорным резидентом ОЭЗ Титановая долина. В этом же месяце компания совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта объявили о начале деятельности Авиационного учебного центра для подготовки авиационного персонала для России и стран СНГ.

"Создание такого учебного центра в России существенным образом повысит безопасность полетов в регионе. Таких историй немало", — заключил Стадник.

Поиск новых возможностей

Сейчас, по словам торгпреда, российский бизнес и американские деловые круги находятся в активном поиске новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Одна из перспективных тем — это развитие устойчивой торговли, создание единых прозрачных и понятных механизмов и стандартов для товарных потоков, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и производство соответствующего оборудования, его запуск в многоразовый оборот. Это тема актуальна для развития Евразийского экономического интеграционного процесса и интересна многим в США.

Что касается планов торгпредства, в качестве основных направлений работы на будущий период совместно с заинтересованными российскими организациями и ведомствами определено продвижение на рынок США экспорта, развитие промышленной, технологической и финансовой кооперации российских компаний черной и цветной металлургии, авиакосмической и нефтегазовой отраслей, биотехнологий, медицины и фармацевтики, информационных технологий, транспортно-логистических и туристических продуктов.

"На туризме позволю себе остановиться чуть подробнее. Сегодня количество американских туристов, посетивших нашу страну, находится на третьем месте после китайских и немецких туристов. И с начала года общий поток туристов из США в Россию вырос на четверть, а по сравнению с 2013 годом практически удвоился после того, как просел в 2014 и 2015 годах. В этом году у нас побывало порядка 270-280 тысяч американских туристов. Потенциал гораздо более серьезен", — считает Стадник.

Торгпред привел цифры о том, что ежегодно американцы совершают в районе 75 миллионов туристических выездов, а интерес к России в США поневоле разогрет. Американцы, посетившие Россию, видят реальное положение, а не пропагандистские басни и клише ледникового периода, знакомятся ближе с культурой, историей и традициями, отметил он, напомнив, что в 2018 году в 11 российских городах пройдут матчи чемпионат мира по футболу, что подстегнет рост турпотока.

Однако на данный момент в каталогах американских туроператоров пока "мало России". "Необходимо активнее продвигать наш турпродукт на туристический рынок США, в том числе посредством открытия национального туристического офиса VisitRussia-USA. Это одна из наших задач в 2018 году", — убежден Стадник.

Рост вопреки



По словам торгового представителя, "сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17%", и это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на 2,7 миллиардов долларов". Он отметил, что в структуре российского экспорта в США несырьевые товары составляют около 97,5%, а по итогам 2017 года ожидается рост товарооборота в 15-17%.

"Будем стремиться, чтобы в следующем году эта цифра была не менее 20%", — добавил Стадник.

Он отметил, что наблюдается рост российских несырьевых неэнергетических поставок почти на 20%, высокотехнологичных товаров — более чем на 42%, инновационных товаров — на 28%, машинно-технической продукции — почти на 22%. Сырьевой экспорт, хоть и занимает долю всего в 2,5%, также демонстрирует рост более чем на 20%.

Говоря о сырьевых товарах, торгпред отметил, что сегодня технологии их добычи и транспортировки могут конкурировать с авиакосмическими, в чем можно было наглядно убедиться в ходе российской деловой миссии в мае 2017 года в Хьюстон на международную выставку-конференцию по технологиям добычи ресурсов OTC-2017 и ответного визита американцев на Российскую энергетическую неделю в октябре для подписания меморандумов о сотрудничестве с рядом российских нефтегазовых ВУЗов.

Если говорить о российских закупках в США, то это также почти на 100% несырьевой импорт, рост которого составил 16,5 процентов, рассказал Стадник. Вырос импорт высокотехнологичных товаров почти на 24,5%, инновационных товаров — на 21%, машинно-технической продукции — на 20,5%, отметил он.

"И что, из-за того, что кого-то в Вашингтоне прихватил приступ русофобии, мы будем сворачивать подобное сотрудничество? Это было бы безответственно", — подчеркнул торпред.

Он добавил, что "санкции со стороны США, конечно, затрудняют сотрудничество, и сегодня некоторые инвестбанки предупреждают об опасности инвестиций в Россию".

"Но это в основном западные банки, такие как Merrill Lynch. Россию санкциями остановить невозможно. Это не лозунг, это объективная реальность, подтвержденная и растущими макрэкономическими показателями и растущим авторитетом нашей страны", — указал Стадник.

По его словам, весь период последних санкций Запада демонстрирует, что Россия успешно решает вопросы и с импортозамещением необходимых товаров, и с привлечение инвесторов.