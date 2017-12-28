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Экономика

Порошенко назвал условие для возобновления закупок газа из России

23:2828.12.2017
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России при условии, что голубое топливо будет "дешевым".

Глава государства утверждает, что изначально российская сторона обращалась к Украине с соответствующим запросом.

"Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста", — сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область. По его словам, Киев готов к возобновлению закупок недорогого газа, чтобы "снизить тарифы для наших людей".

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, поставленный по реверсу из Европы.

При этом заявление Порошенко не соотносится с решением Стокгольмского арбитража, который обязал "Нафтогаз" закупать у Москвы не менее пяти миллиардов кубометров газа в год.

У России дешевле

Нафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года
© РИА Новости
Политика или выгода: эксперт предположил, будет ли Киев покупать газ в РФ
На слова Порошенко уже отреагировали в Госдуме. Глава комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках голубого топлива.

"Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Он также напомнил о решении Стокгольмского арбитража. "У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — заявил Завальный.

Депутат также добавил, что стороны всегда могут обговорить объемы поставок и стоимость сырья и прийти к консенсусу.

Шаг в пропасть

По мнению заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, такими заявлениями Киев ставит граждан страны на грань выживания.

"Украина сделала очередной шаг в пропасть – ее так называемые элиты хотят окончательно угробить государство, погубить население, которое сейчас и так еле выживает, просто отказываясь от нашего жеста милосердия", – сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2017 / Sergey Bobok
"Нафтогаз" заявил о победе в суде, но "Газпрому" все равно заплатит
По ее словам, Москва делает "жест доброй воли из славянской солидарности с несчастным населением Украины", а Киев, в свою очередь, позволяет себе такие заявления.

"Я все-таки надеюсь, что народ спасет какое-то чудо, потому что его руководство делает все, чтобы свое население угробить", — заключила Макеева.

Судебная тяжба

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку газа. Предмет исков — контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию страны с 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по этому спору.

Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
"Власти Украины гробят население". Политолог о заявлении Порошенко по газу
Помимо обязательства закупать у России газ, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ. Суд также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров сырья, однако оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Украинская компания также заплатит за каждый день просрочки по платежу с 22 декабря. Один день обходится "Нафтогазу” примерно в 600 тысяч долларов.

Реакция Киева

Украинская компания, в свою очередь, заявила о том, что "выиграла" процесс. "Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы", — говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Работник Нафтогаза. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
На Украине рассказали о новых преимуществах покупки газа у России
В сообщении также утверждается, что суд признал запрет на реэкспорт газа недействительным и что теперь цена российского газа для "Нафтогаза" будет рассчитываться на основе цен на европейском спотовом рынке.

Выгоду от решения суда в компании оценили в 75 миллиардов долларов.

В "Газпроме” скептически отнеслись к такой позиции. В компании подчеркнули, что суд удовлетворил все основные положения ее иска.
"А то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса", — отметил заместитель правления "Газпрома” Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

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Экономика
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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ольга Чумакова
Он еще условия ставит)
23:43
28.12.2017
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355
Не надо им ничего продовать, пусть у своих янок покупает!!!
23:48
28.12.2017
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