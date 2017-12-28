Порошенко назвал условие для возобновления закупок газа из России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России при условии, что голубое топливо будет "дешевым".
Глава государства утверждает, что изначально российская сторона обращалась к Украине с соответствующим запросом.
"Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста", — сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область. По его словам, Киев готов к возобновлению закупок недорогого газа, чтобы "снизить тарифы для наших людей".
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, поставленный по реверсу из Европы.
При этом заявление Порошенко не соотносится с решением Стокгольмского арбитража, который обязал "Нафтогаз" закупать у Москвы не менее пяти миллиардов кубометров газа в год.
У России дешевле
"Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.
Он также напомнил о решении Стокгольмского арбитража. "У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — заявил Завальный.
Депутат также добавил, что стороны всегда могут обговорить объемы поставок и стоимость сырья и прийти к консенсусу.
Шаг в пропасть
По мнению заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, такими заявлениями Киев ставит граждан страны на грань выживания.
"Украина сделала очередной шаг в пропасть – ее так называемые элиты хотят окончательно угробить государство, погубить население, которое сейчас и так еле выживает, просто отказываясь от нашего жеста милосердия", – сказала эксперт в эфире радио Sputnik.
"Я все-таки надеюсь, что народ спасет какое-то чудо, потому что его руководство делает все, чтобы свое население угробить", — заключила Макеева.
Судебная тяжба
С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку газа. Предмет исков — контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию страны с 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по этому спору.
Украинская компания также заплатит за каждый день просрочки по платежу с 22 декабря. Один день обходится "Нафтогазу” примерно в 600 тысяч долларов.
Реакция Киева
Украинская компания, в свою очередь, заявила о том, что "выиграла" процесс. "Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы", — говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Выгоду от решения суда в компании оценили в 75 миллиардов долларов.
В "Газпроме” скептически отнеслись к такой позиции. В компании подчеркнули, что суд удовлетворил все основные положения ее иска.
"А то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса", — отметил заместитель правления "Газпрома” Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".