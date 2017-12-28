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Экономика

Законопроект о регулировании криптовалют в России увидел свет

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Главное за 28 декабря 2017 года (12)
19:5128.12.2017
(обновлено: 19:57 28.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойнКриптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин и ЦБ РФ в четверг представили законопроект о регулировании использования цифровых технологий в финансовой сфере, его презентация прошла на заседании общественного совета при министерстве финансов.

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

Законопроект дает определения криптовалюте, майнингу (добыча криптовалют), токенам (цифровой актив, который инвестор получает в обмен на деньги) и ICO (процедура первичного размещения токенов). Например, криптовалюта, по проекту – это цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Как уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев, подготовленный законопроект в основном касается ICO, а правила оборота криптовалют будут устанавливаться позже.

Однако министр финансов Антон Силуанов, ознакомившись с документом, предложил его доработать. "Смотрю проект закона, он очень рамочный. По сути дела, как в учебнике, дают описание терминологии и все. Мне кажется, что закон должен обеспечить регулирование деятельности, которую мы сейчас рассматриваем…. Это должен быть полноценный закон. Думаю, что здесь нужно гораздо глубже проработать тему регуляторики и гораздо глубже подойти к этому закону", — отметил он.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вариант

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова и замминистра Моисеев считают, что законопроект своей цели — дать рынку понятийный аппарат — добился.

"Задача наша, в первую очередь, ввести, может быть, не полностью, но хотя бы большую часть определений и понятий, чтобы мы с вами могли оперировать на финансовом рынке и юридически правами и обязанностями и закрепленными в юриспруденции понятиями", — сообщила Скоробогатова.

Моисеев согласился с коллегой и счел проект адекватным. "Наше регулирование — оно очень адекватное, минимально необходимое", — сказал он, отметив, что целью закона не является "все зарегулировать".

Проект поможет сделать процесс инвестирования через ICО более прозрачным, ожидает Скоробогатова. "Мы разделили понятия криптовалют и токенов, поскольку токены и ICO содержат в себе идею инвестирования. Наша задача как государства — сделать порядок инвестирования юридически прозрачным и защищенным для инвесторов. Мы дальше с Минфином хотим уточнить права и обязанности, чтобы компания, которая осуществляла ICO, несла ответственность перед инвесторами, у которых она берет деньги ", — поделилась планами первый зампред ЦБ.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На прошлой неделе депутат Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект будет внесен уже в новом году, а в конце марта может быть принят. Данный закон призван легализовать приобретение криптовалют и максимально защитить граждан от обмана.

Майнинг как предпринимательство

В ходе презентации выяснилось, что несколько строк в законопроекте отводится и майнингу, который определяется как предпринимательская деятельность. Соответственно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица, пояснил Моисеев.

Поскольку майнинг в документе определяется как предпринимательская деятельность, то, по словам замминистра, он не требует отдельного регулирования и будет облагаться налогом в рамках действующего законодательства для предпринимателей.

Минимальный порог объема майнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается. Он отметил, что итоговое решение будет приниматься Федеральной налоговой службой, и заверил, что у службы к этому вопросу будет разумный подход.

Логотип Bitcoin. Архивное фото
© AP Photo / Kin Cheung
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Моисеев предположил, что продавать и покупать "намайненное" можно будет на биржах. Выступая на общественном совете, замминистра отметил, что сейчас существует концепция, что купля-продажа криптовалюты должна осуществляться через организации, которые имеют любую лицензию на право реализации торгов. Он пояснил, что это могут быть любые товарные биржи или "просто биржи".

Национальные и наднациональные криптовалюты

В России некоторое время уже идет дискуссия о возможности создания национальной цифровой валюты — крипторубля. Однако ни Минфин, ни ЦБ в настоящее время не видят такой возможности.

Так, Моисеев на презентации проекта закона о регулировании цифровых активов заявил, что крипторубль создавать нецелесообразно. По его словам, крипторубль можно сделать только отказавшись от принципа, что эмиссия производится Центральным банком. Он также отметил, что в таком случае государство не сможет обеспечить должный уровень надежности транзакций.

Посетитель на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Скоробогатова разделяет точку зрения замминистра. В кулуарах заседания она сообщила журналистом, что введение национальной цифровой валюты Банку России кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики населения.

В то же время Банк России может обсудить с коллегами из ЕАЭС и БРИКС возможность создания наднациональной цифровой валюты. Как отметила первый зампред ЦБ, вполне возможно, что 2018 год будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Leonov Michael
Каким мудизмом занимается сволота в правительво получая по 30 млн. Займитесь экономикой, Глазьева почитайте
20:48
28.12.2017
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RUKAPOMOHI
А чего мучаются. Взяли бы и просто приравняли криптовалюту к акциям или каким другим ценным бумагам. И всего делов. И ни с какими законами отдельными для криптовалюты мучиться не надо. Да и людям будет попроще. К акциям ведь привыкли уже.
20:22
28.12.2017
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Vasiliy Vasechkin
Когда примут этот закон, криптовалюта уйдёт в прошлое, это закон любой финансовой Пирамиды, процесс уже пошёл по своему сценарию.
19:59
28.12.2017
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