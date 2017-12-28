В этом году в мире было обнаружено рекордно мало нефти, считают эксперты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В 2017 году в мире было обнаружено только 6,7 миллиарда баррелей нефти, что представляет собой минимальный показатель за более чем 70 лет, сообщила независимая норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.
По мнению эксперта, наиболее тревожным для потенциальных потребителей является тот факт, что найденные залежи нефти и газа всего на 11% покрыли объем добытого в этом году сырья, по сравнению с более чем 50% в 2012 году. А в последний раз объем добытой нефти и газа был равен объему вновь найденных залежей в 2006 году.
Rystad Energy также указывает на низкую рентабельность потенциальной добычи на найденных в течение года месторождениях и прогнозирует, что более 1 миллиарда баррелей, обнаруженных в 2017 году, никогда не будут добыты.