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Экономика

Российские операторы связи не получили частот для тестирования 5G

17:2428.12.2017
48275
© Fotolia / IttlestockerСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© Fotolia / Ittlestocker

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в четверг не смогла принять решение о выделении частот для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) из-за отсутствия согласований от "Роскосмоса" и ФСО.

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Источник рассказал, какие факторы мешают появлению 5G в России

"С учетом поступивших заключений Минобороны России, ФСО России и госкорпорации "Роскосмос" и по итогам обсуждения на согласительном совещании 20 декабря согласованную позицию по проекту решения выработать не удалось", — заявил в ходе обсуждения этого вопроса на заседании ГКРЧ замначальника отдела Минкомсвязи Андрей Блинов. Для тестирования 5G предлагалось выделить частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 24,5-26,5 ГГц.

Представитель "Роскосмоса" пояснил, что диапазоны 24,25-29,5 ГГц используются для управления пилотируемыми космическими аппаратами. "В том числе эти средства задействованы для решения задач национальной безопасности. В текущей редакции мы, к сожалению, не имеем возможности согласовать", — сказал представитель госкорпорации, отметив, что "Роскосмос" не выступает против всей полосы в этом диапазоне.

Выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц не согласовала ФСО, опасаясь, что сети 5G создадут помехи спутниковой связи. "Дело в том, что системы пятого поколения совершенно несовместимы с теми средствами спутниковой связи, которые сейчас используются у нас и будут использоваться. Использование диапазона 3,4-3,8 ГГц приведет к тому, что примерно 50% емкости российских спутников будет, собственно говоря, поражено. С учетом состояния российских орбитальных группировок предлагаем все-таки это не использовать", — сказал представитель ведомства.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров (председатель ГКРЧ) отметил, что с такими разногласиями комиссия не может принять решение. "Давайте мы сделаем протокольную запись и на последующих заседаниях госкомиссии попробуем сформировать какие-то решения, связанные с исследованиями и иными какими-то действиями, которые бы нас как-либо продвинули вперед", — подытожил министр. "Это не решение, а констатация факта, что мы решение не принимаем", — уточнил замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Неистовый Одобрямс
Всех голых теток все равно не скачаешь ! 4G и так нормально, зачем еще сильнее облучать людей ?
17:32
28.12.2017
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Ганимед Юпитерович
4G ещё толком не ввели, а уже 5 тестировать желают. А потом каждые 2 года телефон меняй... За этими технологиями всё равно не угонишься.
17:41
28.12.2017
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