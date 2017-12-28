Минфин предложил проводить торги криптовалютами на любых биржах

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Проведение операций купли-продажи криптовалют должно осуществляться в РФ через организации, имеющие "любую лицензию" на проведение биржевых торгов, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для них, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.
28.7%Что такое криптовалюта?
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12.0%Не нужно тратить дорожающий биткоин на дешевеющую недвижимость
34.2%За рубли удобнее
Минфин РФ в свою очередь хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялась по аналогии с ОФЗ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в первом полугодии 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявляли, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.