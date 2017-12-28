ЕС вряд ли снимет санкции с России в 2018 году, считает эксперт

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении РФ вряд ли будут отменены в 2018 году, могут быть лишь подвижки в сфере секторальных ограничений, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия" заявил, что Евросоюз, возможно, снимет санкции с России в 2018 году, отметив, что в европейском истеблишменте идет накопление критической массы недовольных рестрикциями.

Эксперт поделился с РИА Новости своей точкой зрения на этот счет, рассказав, каким образом могут быть сняты санкции, созданы ли для этого предпосылки и какие препятствия существуют на пути отмены европейских санкций в отношении России.

"Действительно, накопление критической массы идет, и посол в этом смысле прав, но достигнет ли оно необходимого уровня в 2018 году – это большой вопрос", — заявил Каневский.

Он объяснил это тем, что для отмены санкций необходимо солидарное решение всех стран-членов Евросоюза. Однако среди них нет консенсуса по этому поводу, поскольку есть страны, которые в большей степени заинтересованы в снятии санкций ввиду более тесных экономических связей, большей позитивной взаимозависимости, и те, кто в основном политизировано относится к России — страны Восточной Европы, страны Прибалтики.

"Это взаимная проблема недоверия наших восточных соседей к России и наоборот, которая появилась не сегодня. За последние 25 лет стороны мало сделали для прогресса в отношениях. Исходя из этого, я не думаю, что в 2018 году произойдет кардинальное изменение отношения с их стороны", — отметил Каневский.

В то же время он считает, что более значимым достижением для РФ, чем снятие санкций, будет строительство "Северного потока — 2". "Для России большим прорывом будет, если на строительство "Северного Потока – 2" будет дано добро со стороны стран ЕС, если ЕК не будет вмешиваться в этот вопрос. Возможно, с экономической и стратегической точки зрения, это будет даже более важным и реалистичным прорывом, чем снятие санкций", — заявил Каневский.

В то же время эксперт не исключает возможность перемен в отдельных моментах, связанных с ограничениями в отношении РФ. "Конечно, может быть, мы увидим подвижки именно в свете секторальных санкций", — отметил он.

По его мнению, необходимо смотреть с двух сторон на те факторы, которые могут обусловить снятие со стороны ЕС санкций. С одной – есть рациональный экономический интерес со стороны европейского бизнеса, которому санкции мешают, который хотел бы укрепления связей с Россией, более понятного инвестиционного климата в России, что, впрочем, зависит также от внутренней ситуации в РФ, от готовности властей к большей экономической свободе и прозрачности.

Второй момент, отметил эксперт, — политический, более сложный. "Насколько сейчас возможен новый вариант "Остполитик", новое видение европейских стран втягивания России в западную орбиту, – большой вопрос, слишком велики разногласия. Следовательно, политическая составляющая будет сильно конфликтовать с рационально-экономической и ценностной сторонами отношений", — заявил Каневский.

При этом он отметил, что России тоже нужно из этого делать свои выводы, понимать, что сотрудничество с ЕС только на рационально-экономических условиях всегда будет носить ограниченный характер. Без общего понимания политического развития, вопросов безопасности мы будем находиться в состоянии непрекращающегося недоверия, считает он.

"Если будут какие-то подвижки по линии ЕС – ЕАЭС, это, возможно, возместит дефицит доверия и поможет наладить диалог между РФ и ЕС, который сейчас элементарно обрублен по очень многим направлениям", — заявил он.

Если произойдет улучшение на всех уровнях – политическом, экономическом, думаю, что Россия пойдет на отмену санкций, поскольку они были введены как ответные меры. Смысл в ответной мере отпадет, если будет устранена первичная мера со стороны ЕС, отметил эксперт, говоря о реакции РФ в том случае, если санкции будут отменены.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.