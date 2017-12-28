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Экономика

Центробанк выпустил памятную монету "Следственный комитет России"

13:2828.12.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России. Архивное фотоЗдание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Банк России 28 декабря выпускает в обращение памятную серебряную монету "СК России", две серебряные серии "Легенды и сказки народов России", четыре серебряные монеты серии "Алмазный фонд России", а также две серебряные и две из недрагоценных металлов монеты серии "Российская (советская) мультипликация", сообщается на сайте регулятора.

Золотая монета из серии памятных монет. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Банк России опроверг планы заменить монетой банкноту в 50 рублей

Серебряная монета номиналом 1 рубль имеет на оборотной стороне рельефное изображение эмблемы Следственного комитета РФ и надпись по окружности "Следственный комитет Российской Федерации". Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

На оборотной стороне одной из серебряных монет номиналом 3 рубля серии "Легенды и сказки народов России" "Жар-птица" расположены персонажи сказки "Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке" с использованием частичного золочения. На монете "Царевна-лягушка" в центре — рельефные изображения персонажей сказки "Царевна-лягушка", внизу — выполненный в цвете орнамент. Вверху каждой монеты по окружности написано: "Легенды и сказки народов России". Каждая монета выпускается тиражом 5 тысяч штук.

На монетах серии "Алмазный фонд России" на оборотной стороне вверху по окружности имеется соответствующая надпись. Также на монетах "Бант-склаваж" номиналом 3 и 25 рублей в обычном исполнении нанесено рельефное изображение банта-склаважа, на монетах в 25 рублей в специальном исполнении фрагменты банта-склаважа выполнены в технике цветной эмали. На монетах "Портбукет" номиналом 3 и 25 рублей в обычном исполнении – рельефное изображение портбукета, на таких же монетах номиналом 25 рублей в специальном исполнении фрагменты портбукета выполнены в технике золочения и цветной эмали. Монеты номиналом 3 рубля выпускаются тиражом 3 тысячи штук, номиналом 25 рублей в обычном исполнении – 850 штук, в специальном исполнении – 150 штук.

Монеты. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Центробанк заявил о переизбытке монет

На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля серии "Российская (советская) мультипликация" "Три богатыря" расположено выполненное в цвете изображение трех богатырей на фоне древнего города, вверху по окружности — надпись "Три богатыря", на монетах "Винни Пух" изображение сцены из мультфильма с выполненными в цвете Винни Пухом и Пятачком, вверху по окружности — надпись "Винни Пух". Тираж каждой монеты составляет 3 тысячи штук.

На монетах "Три богатыря" из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении на оборотной стороне расположено рельефное изображение трех богатырей на фоне древнего города, в специальном исполнении – изображение трех богатырей на фоне рельефного изображения древнего города выполнено в цвете, вверху по окружности каждой монеты имеется надпись "Три богатыря". На монетах "Винни Пух" в обычном исполнении – рельефное изображение сцены из мультфильма с Винни Пухом и Пятачком, в специальном исполнении Винни Пух и Пятачок — цветные. Вверху каждой по окружности — надпись "Винни Пух". В обычном исполнении выпускается 450 тысяч монет, в специальном – 50 тысяч штук.

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Экономика
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2 пользователя оставили 2 комментария
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