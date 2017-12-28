Замглавы Минфина назвал создание крипторубля нецелесообразным

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Создавать в России крипторубль нецелесообразно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании Общественного совета при Минфине.

По словам Моисеева, он "даже не понимает, что такое крипторубли".

"Если мы на государственном уровне заявляем, что отказываемся от принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже не можем обеспечить стопроцентную надежность транзакций", — добавил он.

В конце сентября Моисеев уже высказывался на тему криптовалют, сравнив сделки с ними с покупкой товара за камушки или ракушки. Он отмечал, что нередко люди хотят скрыть источник доходов, используя криптовалюты.

Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. При этом Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до июля подготовить поправки, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с ценными бумагами.

Отдельная дискуссия идет о целесообразности создания национальной цифровой валюты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор видит потенциальные возможности ее создания, но пока технологии еще недостаточно развиты для этого.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов отмечал, что крипторубль должен существовать, а кабмин будет осторожно работать над этим, наблюдая за зарубежным опытом.