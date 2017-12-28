Замглавы Минфина назвал создание крипторубля нецелесообразным

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Создавать в России крипторубль нецелесообразно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании Общественного совета при Минфине.
"Если мы на государственном уровне заявляем, что отказываемся от принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже не можем обеспечить стопроцентную надежность транзакций", — добавил он.
В конце сентября Моисеев уже высказывался на тему криптовалют, сравнив сделки с ними с покупкой товара за камушки или ракушки. Он отмечал, что нередко люди хотят скрыть источник доходов, используя криптовалюты.
Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. При этом Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до июля подготовить поправки, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с ценными бумагами.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов отмечал, что крипторубль должен существовать, а кабмин будет осторожно работать над этим, наблюдая за зарубежным опытом.