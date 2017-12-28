Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в Сети

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В новом году число интернет-краж с банковских карточек по вине владельцев достигнет рекордных 300 тысяч случаев, пишут "Известия".

Это почти на треть больше показателей 2014 года — тогда мошенники похитили деньги с 234 тысяч банковских карт. Как отмечают в компании "Информзащита", в интернете уже действуют новые мошеннические схемы. Например, возросло число махинаций, связанных с созданием фальшивых сайтов известных брендов. Также особенно часто подделываются ресурсы по продаже дешевых авиабилетов.

Злоумышленники создают страницы, внешне похожие на официальные сайты, но название домена отличается на одну букву от оригинала. Люди переходят на эти страницы по "рекламе" и вводят там данные своих банковских карт, поясняют эксперты.

Чтобы обезопасить средства на карте, не следует вводить ее данные (PIN-код, код безопасности CVV, код SMS-подтверждения) на незнакомых сайтах. Кроме того, эксперты не рекомендуют переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных адресатов, полученных по почте или в соцсетях.