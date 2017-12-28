Судостроительный завод "Звезда" полностью обеспечен заказами до 2029 года

Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото

Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье полностью обеспечен заказами на строительство судов до 2029 года, сообщает Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.

Восьмого декабря на "Звезде" начато строительство головного танкера типа "Афрамакс". Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и спроектированы для неограниченного района плавания.

"На сегодняшний день в портфеле заказов судостроительного комплекса "Звезда" – контракты на 24 судна: это 10 танкеров типа "Афрамакс", 10 арктических челноков и 4 судна-снабженца. Ведутся работы по заключению ещё порядка 15 контрактов – предприятие уже стопроцентно загружено вплоть до 2029 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование современных технологий создаст условия для одновременного строительства на верфи и спуска на воду ряда крупнотоннажных судов и офшорных объектов массой до 40 тысяч тонн. Уникальное крановое оборудование, в том числе кран "Голиаф" грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн, позволит строить суда и офшорные объекты длиной до 300 метров и шириной до 75 метров.

Также ДЦСС отмечает, что для получения передовых компетенций созданы совместные предприятия с иностранными технологическими партнерами, которые участвуют в проектировании и строительстве судов (Damen, Голландия), буровых платформ (Keppel, Сингапур) и судового оборудования (General Electric, США). Конструкторы "Звезды" проходит обучение в Республике Корея на верфи DSME. В следующем году сотрудники ССК поедут на стажировки во Францию и Республику Корея.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.