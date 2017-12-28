МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Госсовета, что перевод на газомоторное топливо принадлежащих "Газпрому" автомобилей привел к тому, что оттуда начали увольняться водители из-за невозможности сливать бензин и дизтопливо.

"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо, к чему привело сразу: к массовому увольнению водителей — сливать нечего", — сказал глава государства, отметив, что подобная ситуация также сложилась в министерстве обороны и других ведомствах.

"Думаю, что комментарии излишни", — добавил президент.

В то же время Путин выступил за перевод принадлежащих предприятиям автомобилей на газ. "Безусловно, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно, а реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгодней даже, чем реализация самого газа", — пояснил глава государства.

По мнению президента, перевод автомобилей на газ создаст для российской экономики конкурентные преимущества, поэтому необходимо поддержать эту тенденцию, в том числе в регионах.