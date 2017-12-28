МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров.

Самые высокие и низкие заработки

Согласно представленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в тройке лидеров рейтинга оказались главы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 миллиона рублей).

Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.

Самую маленькую зарплату среди федеральных министров получал глава Минстроя Михаил Мень – в среднем 443 тысячи рублей в месяц.

"С удивлением ознакомились"

В некоторых СМИ ранее появилась информация о величине денежного содержания работников министерства иностранных дел в зарубежных поездках.

Как сообщил РИА Новости источник в МИД, во внешнеполитическом ведомстве "с удивлением ознакомились" с публикациями в некоторых СМИ о том, что в зарубежных поездках дипломаты получают 147 тысяч рублей в сутки. По словам собеседника агентства, авторы публикаций ссылаются на информацию Минфина.

"Не очень понятно, о каких "147 тысячах рублей в сутки" идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в МИД надеются, что в ближайшее время в Минфине эту информацию уточнят и "дадут соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали".

Доходы министров за 2016 год



Правительство в минувшем апреле опубликовало декларации с данными о доходах министров.

Самым богатым сотрудником правительства по итогам прошлого года стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, его доход составил 582 миллиона рублей.

Наименьший доход из всех членов российского кабмина за 2016 год задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев — 5,6 миллиона рублей.