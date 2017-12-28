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Экономика

Минфин раскрыл зарплаты министров

01:2228.12.2017
(обновлено: 02:36 28.12.2017)
220947
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов России. Архивное фотоМинистерство финансов России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров.

Самые высокие и низкие заработки

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Недвижимость за рубежом и вертолет: кабмин опубликовал декларации о доходах
Согласно представленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в тройке лидеров рейтинга оказались главы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 миллиона рублей).

Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.

Самую маленькую зарплату среди федеральных министров получал глава Минстроя Михаил Мень – в среднем 443 тысячи рублей в месяц.

"С удивлением ознакомились"

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Три трактора, Maybach и 678 миллионов: ГД опубликовала декларации депутатов
В некоторых СМИ ранее появилась информация о величине денежного содержания работников министерства иностранных дел в зарубежных поездках.

Как сообщил РИА Новости источник в МИД, во внешнеполитическом ведомстве "с удивлением ознакомились" с публикациями в некоторых СМИ о том, что в зарубежных поездках дипломаты получают 147 тысяч рублей в сутки. По словам собеседника агентства, авторы публикаций ссылаются на информацию Минфина.

"Не очень понятно, о каких "147 тысячах рублей в сутки" идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в МИД надеются, что в ближайшее время в Минфине эту информацию уточнят и "дадут соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали".

Доходы министров за 2016 год

Дмитрий Медведев проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Отчет о доходах: чиновники рассказали о своих заработках в 2016 году
Правительство в минувшем апреле опубликовало декларации с данными о доходах министров.

Самым богатым сотрудником правительства по итогам прошлого года стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, его доход составил 582 миллиона рублей.

Наименьший доход из всех членов российского кабмина за 2016 год задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев — 5,6 миллиона рублей.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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dmishor2666
Странно. Вроде бы все федеральные министры равны по рангу (за исключением,может быть, силовиков и главы МИД). И должны получать примерно одинаковую зарплату.
Интересно,какой была зарплата союзного министра в СССР (скажем,при Брежневе)? Оклад,наверное, у всех был одинаков,а вот надбавки, конечно,разные. Я слышал,что оклад советского министра составлял где-то 700 советских рублей. Деньги немалые,но и не заоблачные.
02:52
28.12.2017
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Т. С.
"Не верю!" (с) Станиславский
01:34
28.12.2017
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