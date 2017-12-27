Орловская область хочет сэкономить 300 млн рублей на обслуживании госдолга

БРЯНСК, 27 дек – РИА Новости. Бюджетный кредит в размере 4,192 миллиарда рублей, полученный Орловской областью во вторник для замещения коммерческого, позволит региону в 2018 году сэкономить 300 миллионов рублей на обслуживании госдолга, сообщил РИА Новости врио главы региона Андрей Клычков.

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета поручил регионам быстрее разрешить ситуацию с перекредитованием, когда кредиты берутся в коммерческих банках под большие проценты. Также глава государства потребовал от губернаторов не набирать новые долги, "разбрасывая" получаемые из федерального бюджета средства, а тратить деньги на оздоровление финансовой системы.

"Вчера Орловская область получила бюджетный кредит в размере 4,129 миллиарда рублей и уже заместила им коммерческие. Коммерческий кредит регион погашал по ставке 9,84%, тогда как ставка бюджетного — 0,1%, это позволит в 2018 году сэкономить на обслуживании госдолга 300 миллионов рублей", — сказал Клычков.

По словам врио губернатора, с сегодняшнего дня Орловская область платит уже по новой ставке.

"При этом сэкономленные средства могут быть направлены на финансирование других важных направлений развития области. Регион будет и в дальнейшем оперативно реагировать на снижение ключевой ставки и снижать процентную ставку по коммерческим кредитам", — добавил Клычков.

Он отметил, что ранее уровень бюджетных кредитов в структуре госдолга региона составлял только 15,4%, теперь же этот показатель достиг 37,9%.

При этом Орловская область, по словам врио главы региона, вела подобную работу и ранее. Так, в 2017 году регион привлек кредитные ресурсы на сумму 7,3 миллиарда рублей под процентную ставку не более 9% годовых со сроком погашения до 365 дней для замещения более дорогостоящих кредитов коммерческих банков, привлеченных в текущем финансовом году по ставке 9,8% и 10%. Экономия расходов на обслуживание госдолга составила более 45 миллионов рублей в год.