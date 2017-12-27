Мексика в ноябре увеличила экспорт нефти до шестилетнего максимума

МЕХИКО, 27 дек – РИА Новости. Экспорт мексиканской нефти в ноябре вырос до максимума за последние 6 лет и составил в среднем 1,388 миллиона баррелей в день, сообщает издание Financiero.

Добыча выросла на 4%, до 704 тысячи баррелей в день. Между тем, апрельского уровня в 1,1 миллиона баррелей Pemex достичь пока не удалось. Добыча нефти компанией в ноябре составила 1,867 миллиона баррелей в день, что почти на 2% ниже октября.

Импорт бензина в ноябре достиг рекордных за год 637,6 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, Мексика импортирует 78% всего бензина, потребляемого в стране.

Pemex после произошедших в сентябре землетрясений и ураганов снижал объемы добычи нефти и производства, однако заявлял, что по-прежнему рассчитывает на средний уровень добычи в этом году в 1,944 миллиона баррелей в день.