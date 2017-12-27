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Экономика

Путин поручил ЦБ и Минфину продумать регулирование кредитования регионов

18:2727.12.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. 27 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и Минфину подготовить предложения по регулированию кредитования банками регионов.

Заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Регионы не должны разбрасываться бюджетными средствами, заявил Путин

На заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов глава государства прокомментировал прозвучавшие предложения, чтобы ЦБ рекомендовал или дал указания банкам по льготному кредитованию субъектов РФ.

"Не знаю, насколько это важно, но мы уже говорили с председателем ЦБ, у нас что происходит — коммерческие банки влегкую раздают любые кредиты регионам и под достаточно высокий процент. Но непонятно, почему под высокий, и непонятно, почему они вот так свободно раздают эти кредиты, даже если финансы региона находятся в трудном положении", — отметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал, как нужно бороться с "серой зоной" в экономике

При этом, по его словам, ситуация кажется непонятной только на первый взгляд. "На самом деле все ясно и объясняется это очень просто: потому что государство гарантирует. Они выдают их (кредиты — ред.) под фактически государственную гарантию. И здесь, конечно, нам нужно принять меры и по стимулированию учета при выдаче этих кредитов регионам наличия госгарантий фактически, с одной стороны, а с другой стороны, посмотреть на какие-то ограничения в этой связи", — продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что обычно коммерческие банки просто так своем клиентам "щедрой рукой деньги не раздают", они обязательно смотрят на финансово-экономическое состояние заемщика. "При финансировании регионов это почему-то не учитывается. Я уже просил ЦБ и Минфин подумать над этим и прошу представить предложения", — заявил Путин.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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(SU)
Какие могут быть кредиты некомерческим? Это же полный дурдом. Они там деньги берут, чтобы денег заработать? Они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ. Вова, поправь крышу, она едет.
18:46
27.12.2017
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Андрей Мартынов
Путин, поручите Минфину рассмотреть вопрос о внеочередном повышении оклада его руководителю.
Может это поспособствует улучшению экономической ситуации в этой стране (в "этой стране" никогда ранее не употреблялось, сейчас впервые).
Да-да, в этой стране. Пока такие правительства - только так.
18:32
27.12.2017
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