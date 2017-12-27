МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и Минфину подготовить предложения по регулированию кредитования банками регионов.

На заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов глава государства прокомментировал прозвучавшие предложения, чтобы ЦБ рекомендовал или дал указания банкам по льготному кредитованию субъектов РФ.

"Не знаю, насколько это важно, но мы уже говорили с председателем ЦБ, у нас что происходит — коммерческие банки влегкую раздают любые кредиты регионам и под достаточно высокий процент. Но непонятно, почему под высокий, и непонятно, почему они вот так свободно раздают эти кредиты, даже если финансы региона находятся в трудном положении", — отметил Путин.

При этом, по его словам, ситуация кажется непонятной только на первый взгляд. "На самом деле все ясно и объясняется это очень просто: потому что государство гарантирует. Они выдают их (кредиты — ред.) под фактически государственную гарантию. И здесь, конечно, нам нужно принять меры и по стимулированию учета при выдаче этих кредитов регионам наличия госгарантий фактически, с одной стороны, а с другой стороны, посмотреть на какие-то ограничения в этой связи", — продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что обычно коммерческие банки просто так своем клиентам "щедрой рукой деньги не раздают", они обязательно смотрят на финансово-экономическое состояние заемщика. "При финансировании регионов это почему-то не учитывается. Я уже просил ЦБ и Минфин подумать над этим и прошу представить предложения", — заявил Путин.