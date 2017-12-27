Саратовская область за пять лет сократила долю коммерческих кредитов

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область за два последних года не взяла ни одного коммерческого кредита и сократила долю таких кредитов в структуре госдолга до 35,9% в текущем году с 83% в 2012 году, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Президент Владимир Путин в среду на заседании Госсовета потребовал от регионов быстрее разрешить ситуацию с перекредитованием, когда кредиты берутся в коммерческих банках под большие проценты. Также глава государства потребовал от губернаторов не набирать новые долги, "разбрасывая" получаемые из федерального бюджета средства, а тратить деньги на оздоровление финансовой системы.

"Правительство области системно проводит работу по оздоровлению государственных финансов региона. За два последних года Саратовская область не взяла ни одного коммерческого кредита для исполнения обязательств. Для сравнения в 2012 году доля коммерческих кредитов составляла 83%, в настоящее время – 35,9%, то есть уменьшение больше чем в два раза", — сказала собеседница агентства.

Попова отметила, что перекредитование дорогих коммерческих кредитов на бюджетные ежегодно давало экономию до 500 миллионов рублей, а в текущем году экономия составила 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщил в среду областной Минфин, в декабре регион получил бюджетный кредит в размере 1,4 миллиарда рублей, средства были направлены на погашение банковских кредитов, а также дополнительную помощь из федерального бюджета в аналогичном размере на обеспечение сбалансированности бюджета, за счет которой до конца года полностью будет погашена просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета.

"В структуре госдолга продолжаются позитивные изменения. Достигнута договоренность с кредитными организациями о снижении процентных ставок по банковским заимствованиям на 0,6-1,7 процентного пункта. Выпуск областных облигаций позволил удлинить и диверсифицировать долговой портфель", — отмечается в сообщении.