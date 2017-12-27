Титов предложил мотивировать малый бизнес к "выходу из тени"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о том, что собирается баллотироваться на пост президента РФ, предлагает мотивировать малый бизнес к "выходу из тени" в легальное поле, предоставляя ему кредиты по льготной ставке.

"Надо понять, что в большинстве случаев легализация малых предпринимателей приводит к очень большому усилению рисков. Рисков, прежде всего, убыточности, потому что невыгодно работать, платя полностью налоги и рисков административного и даже уголовного давления", — сказал Титов, выступая на заседании Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

"Надо усилить отдельные меры. Например, установить максимально простой, удобный и выгодный режим для самых маленьких — мы их называем индивидуальные предприниматели без права найма", — сказал Титов.

"Кроме того, для бизнеса "в тени" самая большая проблема — это получение денег, ресурсов, кредитов. Для них деньги стоят очень дорого, для "теневого бизнеса". Поэтому, если дать им предложение на уровне Фонда развития промышленности — 5% на пять лет, специального фонда, это могло бы сильно тоже их заинтересовать к выходу в легальную сферу", — добавил он.