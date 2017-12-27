Медведев предложил рассмотреть вопрос о налоге на движимое имущество

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов предложил рассмотреть вопрос о налоге на движимое имущество.

"Можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства, которое намечено в соответствии с поручением президента", — сказал Медведев.

Принятый этой осенью закон фактически возвращает налог на движимое имущество с 1 января 2018 года, отменяя федеральную льготу, благодаря которой он был обнулен. Теперь такую льготу смогут давать только регионы, принимая соответствующие законы. С 2018 года ставка устанавливается на уровне 1,1%, а с 2019 года — 2,2%. Представители бизнеса неоднократно выражали обеспокоенность из-за такого увеличения налоговой нагрузки, отмечая, что большинство регионов льготу вводить не планируют.