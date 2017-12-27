Минфин раскрыл зарплаты министров

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минфин впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров.

Согласно предоставленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в тройке лидеров рейтинга оказались главы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 миллиона рублей).

Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России выросла на четыре процента и составила 115,7 тысячи рублей по итогам 2016 года.