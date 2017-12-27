Орешкин посоветовал властям регионов "мыслить на перспективу"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин посоветовал руководителям регионов при принятии решений, изменяющих условия работы бизнеса, думать не только о краткосрочных доходах, но и о возможных негативных последствиях.

"Очень важно, принимая те или иные решения, всегда мыслить на перспективу и понимать, какие негативные последствия могут быть вслед за краткосрочным поступлением доходов", — сказал Орешкин, выступая на госсовете по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

Он, в частности, напомнил, что с 2018 года регионам России возвращено право предоставлять льготу по налогу на движимое имущество.

"Со следующего года, если регион не примет решение о льготе, ставка будет установлена на уровне 1,1%. Есть мнение, что разные регионы поступают по-разному. Что, например, делают те регионы, для которых стабильность налоговых условий стоит на первом месте? Я приведу примеры Ивановской области или Нижегородской области – они обеспечили сохранение этой льготы по ключевым отраслям", — сказал Орешкин.