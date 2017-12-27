Cпутник "Ангосат" был застрахован на $121 млн

Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур

Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ангольский спутник "Ангосат", с которым была потеряна связь, застрахован в российских страховых компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на 121 миллион долларов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы АО "Согаз" Алексей Гусев.

"Могу подтвердить информацию о договоре сострахования с долями 50 на 50 на сумму 121 миллион долларов", — заявил Гусев.

Представитель страховой компании также сообщил, что на данный момент они не располагают официальными данными о судьбе спутника и занимаются выяснением обстоятельств возникшей ситуации.