ФАС продлила срок исполнения предписания по внутрисетевому роумингу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует продлить срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу до 31 января 2018 года для трех операторов — "Вымпелкома", "Мегафона", МТС, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В августе ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. Параллельно ФАС завела дела против операторов из-за цен в национальном роуминге.

"В настоящее время операторы связи готовят предложения по снижению тарифов на услуги связи в роуминге (внутрисетевом — ред.) Некоторые операторы уже сделали анонсы о снижении, от других операторов мы ожидаем таких анонсов. Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения для трех операторов связи до 31 января 2018 года", — сказал Голомолзин. Ранее, 21 декабря, "Мегафон" заявил, что в январе 2018 года начнет отмену внутрисетевого роуминга в России.

В свою очередь начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева рассказала, что для четвертого оператора — Tele2 — "скорее всего, будет принято решение о продлении исполнения сроков предупреждения до мая месяца".

"Это связано с тем, что реализация идет. Последним изменен на настоящий момент классический тарифный план по Москве — это почти полмиллиона абонентов, которые теперь получили условия домашнего тарифного плана", — рассказала она.

Голомолзин же, поясняя причину продления срока, сказал, что "операторам связи потребовался ряд мероприятий, в том числе, по перенастройке биллинговой системы". "Конкретные мероприятия были представлены в ФАС, они были расписаны, конкретно указаны, с возможностями их технической реализации. Именно поэтому такого рода этапность была допущена. И сроки исполнения предупреждения были учтены".