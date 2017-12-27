Путин поручил АСИ и кабмину развивать рейтинг состояния инвестклимата

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив совместно с правительством и деловыми объединениями продолжить развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

"Рейтинг — это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами, и он уже стал хорошим стимулом для региона. Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционно-управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив совместно с правительством, деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата", — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах в среду.

Он также отметил, что важно вести законодательный мониторинг для улучшения инвестиционного климата и выявления наиболее успешных практик. "Именно такой подход заложен в национального рейтинге о состоянии инвестиционного климата, ключевая задача которого — служить инструментом развития, способствовать распространению лучшего опыта по повышению инвестиционной привлекательности", — добавил президент.

По его словам, уже сложилась группа регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Это Татарстан, Чувашия, Тульская, Калужская, Ульяновская, Тюменская области, Краснодарский край. В текущем году заметно укрепили позиции дальневосточные регионы — Хабаровский край и Амурская область.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ — совместный рейтинг ведущих деловых ассоциаций и Агентства стратегических инициатив, направленный на формирование комплексной оценки деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах. Он строится на основании сравнения регионов друг с другом по 50 показателям.