Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наращивание инвестиций и предпринимательской активности в РФ является не только экономической, но и политической задачей, так как увеличивает ресурсы для развития социальной сферы, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах в среду.

"Подчеркну: наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и доходной налоговой базы региона, но это и в полном смысле этого слова задача политическая, потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов", — сказал Путин.