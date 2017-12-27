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Экономика

"Ростех" предлагал Siemens выкупить крымские турбины, рассказал Чемезов

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (148)
09:1027.12.2017
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© AP Photo / Matthias SchraderЛоготип компании Siemens. Архивное фотоЛоготип компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ростех" предлагал немецкому концерну Siemens выкупить турбины, оказавшиеся потом в Крыму, но Siemens отказался, рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

Газотурбинная электростанция в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Говоря о том, почему были куплены турбины Siemens, Чемезов отметил, что "нас пытались поставить в безвыходное положение: сказали: мы будем работать у вас в стране, но по своим правилам, и тем самым не оставили выбора, ведь подходящее оборудование производят американцы, немцы и итальянцы".

"Мы прежде всего думали о наших гражданах. Если говорить с позиции общечеловеческих ценностей, то какая разница, где живут люди? Хоть в Крыму, за Уралом, на Дальнем Востоке, в Тамани. И если у этих людей нет возможности ни помыться, ни согреться, нет электричества, вода не подается, то как им выживать? С этой точки зрения, в какой регион поставлены турбины — вообще не имеет никакого значения. А на Западе обо всем этом забывают — права человека тут уже не играют никакой роли. Главное — санкции", — заявил он.

"Кстати, когда США и ЕС ввели ограничения, мы предлагали Siemens забрать турбины, выкупить их у нас, но они отказались", — отметил Чемезов.

Флаг с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AFP 2017 / Michele Tantussi
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По его словам, Siemens сказал, что не будет платить за хранение и транспортировку поставленного оборудования и готов выкупить его только по цене контракта, не более. Речь о компенсации затрат "Ростеха" не шла, поэтому "дочка" госкорпорации объявила конкурс и продала это оборудование. При этом Чемезов надеется на мирное урегулирование спора.

"Siemens — серьезная компания, ей тоже не с руки ссориться со всеми, да и российский рынок немаленький. Честно, мы не хотим конфликта, хотя ответные претензии им тоже предъявили, поскольку определенный ущерб своими действиями они нам нанесли. Но отказываться от идеи подписать мировое соглашение не будем", — пояснил гендиректор "Ростеха".

Он также сообщил, что в ближайшие два года госкорпорация представит образцы российского генерирующего оборудования, в том числе и турбин.

Судебные разбирательства

Логотип компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Uwe Lein
Siemens не доказал, что был обманут при заключении сделки по турбинам
Арбитражный суд Москвы 14 декабря отказал концерну Siemens в возвращении турбин, поставленных в Крым, но также отклонил просьбу структур госкорпорации "Ростех", которая просила исключить из контракта об их покупке пункты, запрещающие вывозить их с территории Таманского полуострова.

Siemens в иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ выступает соистцом.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
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Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.

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