Эксперты: рост цен на товары обгоняет прибавки к зарплатам и пенсиям

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Рост цен на потребительские товары и услуги, а значит и расходы россиян, значительно обгоняют рост заработных плат и пенсий в ряде регионов страны, особенно тяжелое положение у одиноких пенсионеров и семей с детьми, свидетельствуют результаты исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
Авторы аналитического доклада, который находится в распоряжении РИА Новости, подсчитали, какая минимальная сумма денег требуется в месяц на самые необходимые статьи расходов — на питание, лекарства, хозяйственные расходы, оплату ЖКУ и проезд на общественном транспорте (в городах), и сколько остается в кошельках у россиян за вычетом этих расходов.
"За последний год ситуация с соотношением доходов и основных потребительских расходов россиян не только не улучшилась, но ухудшилась, так как рост цен на потребительские товары и услуги обгоняет рост заработных плат и пенсий… В особенно сложной ситуации оказываются одиноко проживающие пенсионеры, единственным источником доходов является пенсия, а также семьи, где часть членов семьи лишены собственных доходов (прежде всего, речь идет о семьях с маленькими детьми)", — говорится в исследовании.
Авторы аналитического материала отмечают, что на самые необходимые расходы граждан уходит значительная часть доходов, а в некоторых населенных пунктах — более половины бюджета.
Сложнее ситуация у пенсионеров. Минимальные траты по-прежнему у пенсионеров из Оренбургской области — 8,7 тысячи рублей, но и пенсии в среднем не превышают 12,5 тысячи рублей. Больше всех тратят пенсионеры Чукотки — 24,9 тысячи рублей, а средняя пенсия тут составляет 24,8 тысячи рублей.
Исследователи отмечают, что в Москве при средних расходах пенсионеров в 18,2 тысячи рублей размер пенсии составляет порядка 14,7 тысячи рублей, то есть расходы значительно превышают доход человека.
Семьям с одним ребенком и двумя работающими родителями, где хотя бы один из взрослых получает среднюю по региону зарплату, после необходимых минимальных трат на еду, оплату ЖКХ и транспортных расходов остается, как правило, совсем немного денег.
В ноябре-декабре 2017 года ЦЭПР провел исследования потребительских цен на основные товары и услуги в 12 регионах (17 населенных пунктах) в разных частях страны, в том числе в Алтайском крае (город Бийск), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.