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Экономика

В "Нафтогазе" назвали преимущества покупки газа у России после решения суда

05:1527.12.2017
(обновлено: 05:25 27.12.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyРаботник Нафтогаза. Архивное фотоРаботник Нафтогаза. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина получила возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку, об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя судебное решение Стокгольмского суда по иску "Газпрома", передает РИА Новости Украина.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Украина одержала моральную победу над Россией — и заплатит ей миллиарды

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, "Нафтогаз" начиная с 2018 года должен будет выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов задолженности за поставки газа.

Витренко считает, что прямые поставки голубого топлива из России будут выгодны для Украины. "Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", — заявил Витренко в эфире "Громадське.ТВ"

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мнение: в "Нафтогазе" уверены, что долги России отдавать не придется
Однако на решение о покупке газа у "Газпрома" могут повлиять политические факторы, считает топ-менеджер. "Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…" — сказал Витренко.

Ранее в "Нафтогазе" объявили о победе по иску против "Газпрома". По утверждению украинской компании, суд полностью отверг требования российской компании по условию take or pay ("бери или плати" — ред.) на 56 миллиардов долларов. Кроме того, арбитраж снизил на 27 процентов (до 352 долларов за тысячу кубометров) формулу цены на газ начиная с 2014 года. Общую выгоду от решения суда украинская сторона оценила в 75 миллиардов долларов.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Три дня просрочки платежа "Газпрому" обошлись "Нафтогазу" в $1,8 млн
В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что Стокгольмский суд признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской стороны. В компании отметили, что арбитраж подтвердил действие правила "бери или плати" до окончания контракта и постановил, что к соглашению не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольные законодательства.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе.

Трубы горят
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Трубы горят
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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
гамбит
выплывает крепкий минус решения арбитража - нам придется снова иметь дело с кастрюлеголовыми. это с одной стороны. но с другой... мы верим в укропатриотов, они обязательно, назло россии, замутят какую-нибудь газовую блокаду, гордо откажутся от закупок и будут копить штрафы и дальше)))) не подведите нас, майдауны!
05:41
27.12.2017
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kar-olga
Они точно не читали решение суда. Они обязаны закупать газ у нас.
5 млрд в год. Это- компенсация нам за тот объём,который суд вывел из- под формулы "take or pay". В противном случае суду пришлось бы полностью удовлетворить наш иск и заставить Украину платить 56 млрд баксов.
06:16
27.12.2017
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