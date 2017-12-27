В "Нафтогазе" назвали преимущества покупки газа у России после решения суда

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина получила возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку, об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя судебное решение Стокгольмского суда по иску "Газпрома", передает РИА Новости Украина.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, "Нафтогаз" начиная с 2018 года должен будет выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов задолженности за поставки газа.

Витренко считает, что прямые поставки голубого топлива из России будут выгодны для Украины. "Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", — заявил Витренко в эфире "Громадське.ТВ"

Однако на решение о покупке газа у "Газпрома" могут повлиять политические факторы, считает топ-менеджер. "Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…" — сказал Витренко.

Ранее в "Нафтогазе" объявили о победе по иску против "Газпрома". По утверждению украинской компании, суд полностью отверг требования российской компании по условию take or pay ("бери или плати" — ред.) на 56 миллиардов долларов. Кроме того, арбитраж снизил на 27 процентов (до 352 долларов за тысячу кубометров) формулу цены на газ начиная с 2014 года. Общую выгоду от решения суда украинская сторона оценила в 75 миллиардов долларов.

В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что Стокгольмский суд признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской стороны. В компании отметили, что арбитраж подтвердил действие правила "бери или плати" до окончания контракта и постановил, что к соглашению не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольные законодательства.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе.