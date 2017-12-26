Нефть марки WTI подорожала до рекордной за 2,5 года цены

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нефть во вторник обновляет максимумы с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.51 мск мартовские фьючерсы на североморскую смесь Brent росли на 2,55% — до 66,38 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,41% — до 59,88 доллара за баррель. Ранее нефть этой марки пробила отметку в 60 долларов за "бочку".

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По данным источника РИА Новости, атаку провели боевики из "Бригад обороны Бенгази" (подразделение террористической группировки "Аль-Каида"*, запрещенной в России).

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщила, что компания Al-Waha, которой принадлежит нефтепровод, изменила маршрут транзита топлива. NOC ожидает уменьшения добычи в стране на 70-100 тысяч баррелей в день.

Специалисты Al-Waha прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода изолирован. NOC продолжает исследовать причины взрыва.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.