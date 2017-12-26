МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нефть во вторник обновляет максимумы с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По данным источника РИА Новости, атаку провели боевики из "Бригад обороны Бенгази" (подразделение террористической группировки "Аль-Каида"*, запрещенной в России).
Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщила, что компания Al-Waha, которой принадлежит нефтепровод, изменила маршрут транзита топлива. NOC ожидает уменьшения добычи в стране на 70-100 тысяч баррелей в день.
Специалисты Al-Waha прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода изолирован. NOC продолжает исследовать причины взрыва.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.