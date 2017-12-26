Правительство представит предложения по геологоразведке в Арктике

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по стимулированию геологоразведки в Арктике, говорится перечне поручений по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа.

"Представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, ускоренного развития и освоения ресурсной базы для реализации перспективных проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ на основе применения современных отечественных технологий", — говорится в поручении на сайте Кремля.

Предложения должны быть представлены до 1 марта 2018 года.