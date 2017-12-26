"Группа ВГС" завершила покупку онлайн ритейлера автозапчастей ISNEXT

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Управляющая компания "Группа ВГС" завершила процесс приобретения одного из крупнейших российских онлайн ритейлеров автозапчастей и автокомпонентов, работающего под брендом ISNEXT, говорится в сообщении компании "Группа ВГС".

В результате сделки "Группа ВГС" приобретает бизнес ритейлера, включая 103 магазина и пунктов выдачи товаров по всей стране, систему онлайн-торговли, насчитывающей более 600 тысяч активных пользователей, а также инновационный складской терминал в Московской области общей площадью 17 тысяч квадратных метров.

"Принятые решения позволяют сохранить действующий персонал ISNEXT и перезапустить бизнес в короткие сроки. В течение 2018 года ISNEXT намерена увеличивать свое присутствие в регионах, доведя количество собственных офисов продаж и выдачи автокомпонентов до 200 по всей стране. В будущем году мы также запустим франшизу ISNEXT, заинтересованность в которой видим уже сегодня", — приводятся в сообщении слова акционера и генерального директора УК "Группа ВГС" Алексея Шумкова.

В ходе переговоров стороны определились с порядком работы новой операционной структуры ISNEXT, переход на которую будет полностью осуществлён к 1 февраля 2018 года. К этому моменту будут перезаключены договоры поставки и обновлены складские запасы автозапчастей, будет внедрена гибкая система ценообразования и скидок, клиентам компании будет предложен максимально удобный и функциональный сервис при гарантированном сохранении состояния их счетов в личном кабинете, отмечается в пресс-релизе.

УК "Группа ВГС" специализируется на реализации инвестпроектов и стратегическом управлении активами в сфере транспорта, машиностроения и логистики. В состав группы входят ЗАО "Вагон-сервис", ЗАО "ЛокомотивТрансСервис" и ЗАО "Депо №1", объединяющие более 428 производственных объектов техобслуживания железнодорожной техники и 440 производственных складов с общей численностью персонала в 4,5 тысяч человек. Под управлением группы находятся пакеты акций АО "Вагонреммаш" и АО "Объединенная вагоноремонтная компания". С 2008 года группа реализовала инвестиционную программу модернизации и создания современной инфраструктуры технического обслуживания железнодорожного транспорта на сумму более 7,2 миллиарда рублей.