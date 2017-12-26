Правительство решило все стоявшие перед экономикой вопросы, заявил Путин

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Правительство РФ решило все стоявшие перед российской экономикой вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

Говоря о пятилетии нынешнего состава кабмина, президент отметил, что "это были годы сложные – и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно, в нашей".

"Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", — сказал Путин.