"Система" обязалась решить вопрос по искам своих миноритариев к "Роснефти"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. АФК "Система" в рамках мирового соглашения по "Башнефти" обязалась урегулировать споры по искам своих миноритариев к "Роснефти", сообщил журналистам официальный представитель "Роснефти".

"По условиям мирового соглашения АФК приняла на себя, в том числе, обязательства по урегулированию споров по искам миноритарных акционеров АФК к "Роснефти", — сказал представитель нефтяной компании.

По его словам, "Роснефть" ожидает, что указанные обязательства, равно как и иные обязательства АФК, зафиксированные в мировом соглашении, будут исполнены.

Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что миноритарии АФК "Система" подали иски к "Роснефти", несмотря на достижение мирового соглашения между компаниями, с требованиями компенсации за утрату рыночной стоимости АФК. Так, арбитражный суд Москвы с 18 по 20 декабря зарегистрировал восемь исков разных физических лиц к "Роснефти" на общую сумму 288,561 тысячи рублей.

Арбитраж Башкирии во вторник утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу башкирской нефтяной компании. 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. АФК пообещала осуществить выплату за счет собственных и заемных средств.