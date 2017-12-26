Предприятие "Швабе" стало дважды лауреатом премии "Золотая идея"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Коллектив Государственного института прикладной оптики" (ГИПО, входит в состав холдинга "Швабе") во второй раз удостоен ежегодной национальной премии "Золотая идея", учрежденной в 2001 Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), сообщает пресс-служба холдинга.

"Команда специалистов института стала лауреатом в номинации "Лучшее предприятие-соисполнитель". В минувшем году авторский коллектив внес большой вклад в разработку оптико-электронных систем авиационных комплексов, освоение их серийного производства и поставку, вместе с тем обеспечив экспорт тепловизионных каналов для сухопутного вооружения и вертолетной техники", — говорится в пресс-релизе.

В этом году в конкурсе приняли участие 118 российских организаций. Экспертная комиссия определила тройку лучших в шести номинациях, в том числе "За вклад в области разработки продукции военного назначения", "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений", "Лучшее предприятие-соисполнитель" и других.

В пресс-службе напомнили, что первую награду ГИПО получило в 2007 году. "Наш институт обладает высоким научным и производственным потенциалом. Это позволяет нам создавать для оборонной промышленности России передовые оптико-электронные системы с уникальными техническими характеристиками", — сказал генеральный директор ГИПО Владимир Иванов.