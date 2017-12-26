Суд утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система"

УФА, 26 дек — РИА Новости. Арбитраж Башкирии утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу башкирской нефтяной компании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Стороны на заседании во вторник попросили судью Ирину Нурисламову в полном объеме утвердить мировое соглашение, представив ей помимо прочего решения советов директоров "Башнефти" и АФК "Система", которыми была одобрена данная сделка.

"Утвердить мировое соглашение", — огласила судья.

Арбитраж Башкирии в августе частично удовлетворил этот иск, взыскав с ответчиков 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году "Башнефти" при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций компании. Решение вступило в силу 18 декабря после того, как его оставил без изменения апелляционный суд, отклонивший жалобы как ответчиков, так и истцов.

Однако уже 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. АФК пообещала осуществить выплату за счет собственных и заемных средств. В привлечении последних, согласно сообщению "Роснефти", корпорации помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк.