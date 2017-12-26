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Экономика

Кремль заявил о планах защитить бизнес от "брутальных посягательств" Запада

13:0626.12.2017
(обновлено: 15:34 26.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНикольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фотоНикольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин хочет защитить российских бизнесменов от "брутальных и нерыночных посягательств" на их собственность в западных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин выступил за продление амнистии капитала

Он напомнил о словах главы государства о том, что на Западе "в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности". Попытки посягательств на нее — незаконны и необоснованны, с ними неоднократно сталкивались российские власти и бизнесмены, подчеркнул представитель Кремля. 

"Все это делается под личиной этих самых рестрикций и санкций", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем продление амнистии капитала поможет облегчить ущерб от санкций.

Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минфине оценили результаты амнистии капиталов в 2016 году
"Такая ненадежная атмосфера для инвестиций за рубежом, она, конечно, может создавать дискомфорт для российского бизнеса, для российских капиталов, которые инвестированы там", — добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что президент хочет создать комфортные условия для предпринимателей, которые захотят вернуть капиталы в страну.

Отвечая на вопрос, зачем России, в которой, исходя из заявлений главы государства, хороший бизнес-климат, создавать какие-то дополнительные "бонусы" для бизнесменов, Песков ответил: "Нет пределов совершенству".

Председатель ФСС РФ Сергей Калашников. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сенатор заявил, что россиянам будет трудно прятать деньги в офшорах
Накануне Путин выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, которые закрывают фирмы за рубежом и переводят их в Россию, от выплаты 13-процентного налога.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в России с 1 июля 2015-го до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. Взамен их освобождали от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

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Экономика
Комментарии
34 пользователя оставили 44 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
levshin_a57
А планов защитить население своей страны у них не возникает? Жизнь дорожает бабки дешевеют как говаривал один киногерой. Население нищает.а вот пострадавших "приближенных к телу" бизнесменов пока не было ! У них всех план по плану и прирост денежной массы (по типу полковника Захарченко)
14:50
26.12.2017
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Михаил Наумкин
А комфортные условия жизни для народа Путин создавать не собирается?Путин для народа это стабильная вечная нищета!
14:48
26.12.2017
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