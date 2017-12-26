МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин хочет защитить российских бизнесменов от "брутальных и нерыночных посягательств" на их собственность в западных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил о словах главы государства о том, что на Западе "в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности". Попытки посягательств на нее — незаконны и необоснованны, с ними неоднократно сталкивались российские власти и бизнесмены, подчеркнул представитель Кремля.
"Все это делается под личиной этих самых рестрикций и санкций", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем продление амнистии капитала поможет облегчить ущерб от санкций.
Отвечая на вопрос, зачем России, в которой, исходя из заявлений главы государства, хороший бизнес-климат, создавать какие-то дополнительные "бонусы" для бизнесменов, Песков ответил: "Нет пределов совершенству".
Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в России с 1 июля 2015-го до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. Взамен их освобождали от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.