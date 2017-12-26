Совфед одобрил закон о праве ВЭБа давать гарантии уплаты налогов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон о наделении Внешэкономбанка правом выдавать гарантии для обеспечения уплаты налогов и об освобождении его банковских операций от НДС.
При определении базы налога на прибыль организаций законом предлагается не учитывать доходы в виде прибыли контролируемых ВЭБом иностранных компаний. Причем данной норме придается обратная сила, поскольку ее предложено применять в отношении Внешэкономбанка начиная с 1 января 2016 года.
На ВЭБ предлагается распространить действие нормы, согласно которой непогашенная задолженность по долговому обязательству российской организации, по которому иностранное лицо, прямо или косвенно участвующее в ней, или его взаимозависимое лицо выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение этого долгового обязательства, не признается контролируемой задолженностью.