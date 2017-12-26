Счетная палата в 2017 году выявила нарушения на 1,9 триллиона рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Счетная палата выявила нарушения в 2017 году на 1,9 триллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
При этом нарушений при осуществлении государственных закупок выявлено 2,3 тысячи на сумму более 118,7 миллиарда рублей, при формировании и исполнении бюджетов — более 2 тысяч на сумму 599 миллиардов рублей, при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности — 586 на 813,5 миллиарда рублей.
Инспекторами Счетной палаты в 2017 году было возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, из них к настоящему моменту судами рассмотрено 267 дел. На основании постановлений судов к административной ответственности привлечено 119 должностных лиц и 11 юридических лиц, которым назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 23,4 миллиона рублей. При этом отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно.
По предварительным итогам 2017 года Счетная палата направила в правоохранительные органы 124 материала контрольной деятельности. Из них 84 материала — в Генеральную прокуратуру, 21 — в ФСБ, 13 — в Следственный комитет и 6 — в МВД.