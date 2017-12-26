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Экономика

Икра к Новому году: скачок цен на Камчатке и ноябрьские ценники на Сахалине

03:3326.12.2017
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкЛососевая путина. Архивное фотоЛососевая путина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Красная икра на Камчатке и в Приморье за последний месяц резко подорожала к Новому году, а в Хабаровском крае и на Сахалине цены, напротив, остались на уровне ноябрьских. При этом продавцы прогнозируют новый скачок цен на деликатес весной 2018 года.

Икра осетровых рыб. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ранее сообщалось, что на оптовом рынке в РФ цены на лососевую икру выросли в среднем на 40-50% по сравнению с прошлым годом, а участники рынка предупреждают, что цены на красную икру в рознице могут резко вырасти к Новому году. Отмечалось, что эксперты объясняют подорожание низким уловом и возросшим спросом на красную икру в Японии и странах Восточно-Азиатского региона, что в итоге привело к значительному снижению объемов икры на внутреннем рынке.

За год икра подорожала на треть

Средняя цена за килограмм красной икры на Сахалине перед Новым годом сложилась на уровне 4 тысяч рублей, в среднем цена осталась той же, что и месяцем ранее. Некоторые сорта, например, курильской икры, можно купить и за 5 тысяч рублей. За год ее стоимость выросла на треть. Еще год назад килограмм зернистой можно было купить за 2,8-3 тысячи рублей.

Цены в магазинах и на рынках подтверждают и данные официальной статистики. Руководитель Сахалинстата Ирина Лемзекова рассказала, что за год икра лосося подорожала на 27,7%, в среднем до 4 тысяч рублей за килограмм. Еще в январе этого года цена доходила до 2,8 тысячи рублей за килограмм.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специалисты рыбной отрасли связывают такое существенное подорожание икры с рекордным недоловом нынешнего года, лососевая путина на Сахалине показала один из худших результатов в истории. Кстати, сам лосось подорожал еще сильнее: средние цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород, по данным статистики, выросли на 38,8%. Цена сейчас составляет в среднем 209 рублей за килограмм. Еще в январе 2017 года лосось стоил 152 рубля.

В Хабаровске цены на икру не поднимают

Цены на красную икру в Хабаровске к Новому году по сравнению с ноябрем не повысились. С витрин исчезли ценники в 5,5 тысячи рублей за килограмм. Самая дорогая икра на центральном рынке сейчас стоит 5 тысяч рублей за деликатес, привезенный с Камчатки. На большинстве ценников, как и месяц назад, указаны цифры от 3,5 до 4,5 тысячи рублей за килограмм. Стоимость красной копченой рыбы в вакуумной упаковке тоже осталась прежней — 750 рублей за килограмм.

"Нет, цены не поднимали к Новому году, куда уж выше. Но весной они могут подрасти", — отмечают продавцы.

Лосось. Архивное фото
© Fotolia / Witold Krasowski
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К праздникам на прилавках появилась расфасованная в пластиковые контейнеры икра с ценниками от 500 до 1,5 тысячи рублей, в зависимости от размера контейнера и места производства икры. Такие цифры меньше отпугивают покупателей. Продавцы также готовы делать скидки на 100-200 рублей.

Цены на другие дальневосточные деликатесы, по словам продавцов, сопоставимы с прошлогодними. По 5 тысяч за килограмм продают мясо камчатских крабов, крабы из поселка Аян Хабаровского края немного дешевле — 4,2 тысячи рублей. Гребешки — 2,3 тысячи рублей за килограмм.

Традиционно на рынке к новогодним праздникам подорожали говядина и свинина. В мясном отделе за килограмм свежей говяжьей вырезки просят 650 рублей, свинины — 550. Месяц назад мясо стоило на 100-150 рублей дешевле. Год назад перед праздниками цены на мясо поднимались до этого же уровня, но потом снизились.

Свежая, значит дорогая

Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На Камчатке красная икра, напротив, стала еще дороже, чем даже месяц назад. Если в конце октября ее стоимость за килограмм находилась в пределах 2,5-3,5 тысячи рублей, то к Новому году цены колеблются от 2,9 до 3,7 тысячи рублей. Продавцы по-прежнему объясняют подорожание деликатеса ростом цен у оптовых поставщиков.

Так, в крупнейшем рыбном магазине Камчатки "Океан" группы компаний "41 регион" за килограмм икры придется заплатить 3,1 тысячи рублей, причем неважно, будет это икра нерки, кеты или кижуча. На городских рынках разброс цен уже более существенный — от 2,9 до 3,7 тысячи рублей. Самой дешевой оказалась икра горбуши — от 2,9 до 3,2 тысячи рублей, кеты — 3,1 тысячи рублей. Дороже всех покупателям обойдется икра кижуча — за килограмм деликатеса придется отдать 3,3-3,7 тысячи рублей. Продавцы такое подорожание икры кижуча объясняют тем, что она самая свежая, ведь именно этот вид лососей добывают на Камчатке до поздней осени.

Лов корюшки на Ладожском озере
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Плюс 300 рублей в месяц в Приморье

В Приморье цены на икру к Новому году по сравнению с ноябрем поднялись в среднем на 100-300 рублей за килограмм. Если в прошлом месяце у розничных частных продавцов в Приморье килограмм икры горбуши можно было купить от 2,7 до 3,2 тысячи рублей, то теперь цены начинаются от 2,9-3 тысячи рублей. Единичные продавцы торгуют по 2,7 тысячи рублей, а с рук и "по знакомству" можно взять по 2,5 тысячи рублей за килограмм. Кетовая икра продается от 3 тысяч рублей за килограмм.

В магазинах Приморья цены также поднялись. Например, в ноябре в магазине Seafoodvl во Владивостоке килограмм икры горбуши стоил 3,3 тысячи рублей, кеты — 3,4 тысячи рублей. На конец декабря цены поднялись до 3,6 и 3,8 тысячи рублей соотвественно. В магазине "Рыбный островок" икра в ноябре стоила 4,2 тысячи рублей, а сейчас — 4,5 тысячи рублей за килограмм.

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Пора уже за спекуляцию опять наказывать, барыги совсем обнаглели, называются на простых людях перед праздником а потом опять цены опускают...
03:43
26.12.2017
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