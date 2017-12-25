"Нафтогаз" должен "Газпрому" за три дня просрочки платежа $1,8 млн

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, штрафы за просрочку платежа составляют 1,8 миллиона долларов, сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Он уточнил, что каждый день обходится украинской компании в 600 тысяч долларов.

Стокгольмский арбитраж в пятницу вынес окончательное решение по спорту "Газпрома" с "Нафтогазом". В российской компании рассказали, что суд признал основные действующие положения контракта и удовлетворил большую часть ее требований об оплате поставленного газа. Арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить 2, 019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря в размере 0,03% за каждый день просрочки.

При этом украинская компания заявляет о своей победе в суде. "Нафтогаз" заверил, что арбитраж "полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay ("бери или плати". — Прим. ред.) на 56 миллиардов долларов". Общую выгоду от решения суда украинская сторона оценила в 75 миллиардов долларов.

Судебная тяжба продолжалась с 2014 года. Предметом исков являлись контракты на поставку газа из России на Украину и транзит газа через территорию второй. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати". Украинская компания требовала от российской ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки, а также отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.