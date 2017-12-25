Путин выступил за продление амнистии капитала

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с парламентариями озвучил ряд предложений в поддержку российского бизнеса.

"Первое — Продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию", — сказал он.

Кроме того, он предложил освободить предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию от подоходного налога.

"Будем в этом направлении работать дальше", — добавил Путин.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.