В "Газпроме" прокомментировали решение арбитража по иску к "Нафтогазу"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суд Стокгольма удовлетворил в основных положениях иск "Газпрома" к "Нафтогазу", сообщил заместитель правления российской компании Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

"А то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса", — добавил он.

Медведев также отметил, что полное удовлетворение судом требований "Газпрома" привело бы к банкротству не только "Нафтогаза", но и Украины.

Пока российская компания не получила выплаты за поставленный газ, которые взыскал суд. За три дня просрочки "Нафтогаз" должен "Газпрому" почти два миллиона долларов.

Компании судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предмет исков — контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию страны с 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по этому спору.

"Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ. Суд также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров сырья, однако оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Несмотря на это, украинская компания заявила о том, что "выиграла" процесс. Общий позитивный финансовый эффект от решения арбитража "Нафтогаз" оценивает в более чем 75 миллиардов долларов.