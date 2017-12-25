Вопрос с объединением санируемых банков пока не решен, заявила Набиуллина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вопрос с объединением санируемых банков "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка пока не решен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Как дальше будет развиваться бизнес-модель банков, мы как раз и обсуждаем. Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то может быть, им придется продать часть активов, которые не должны войти в периметр банков. Обсуждаем, нужно их объединять или нет, эти вопросы еще не решены", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава регулятора, отметила, что в настоящее время задача ЦБ создать эффективную бизнес-модель для санируемых банков, вывести их на рынок и вернуть значительную часть потраченных на санацию средств.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

В ЦБ до объявления о санации Промсвязьбанка неоднократно говорили, что объединение "ФК Открытие" и Бинбанка является возможным рабочим вариантом.