Набиуллина назвала причины санации "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Основной причиной санации "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка стало не очень эффективное управление рисками, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Основная причина, конечно, — не очень качественное управление рисками. Где-то это было связано с тем, что слишком увлеклись финансированием собственного бизнеса. Это происходит не всегда в прямой форме, бизнес оформляется и на вторые, и на третьи лица, чтобы обходить наши нормативы. Но когда мы с этими банками работаем, мы видим, что недооценивались риски, а это естественно", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос причинах санации "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка.

"Когда человек финансирует свой бизнес, он склонен недооценивать эти риски. Но они в конечном счете реализуются. Поэтому для нас задача на будущее с этой проблемой разобраться — с тем, что некоторые банки финансируют слишком сильно бизнес, связанный с собственниками банков", — добавила глава ЦБ.

"Второе — некоторые банки просто росли достаточно быстро, неорганически, не успевая подкреплять капиталом и управленчески ту экспансию, которую они осуществляли. Поэтому основные причины здесь — не очень качественное управление банком", — заключила Набиуллина.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.