Работать с криптовалютами должны профессионалы, считает Силуанов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Работать с криптовалютами должны профессионалы, а не простые граждане, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Минфин подготовил законопроект, который сейчас уже рассматривается. Он будет определять порядок выпуска, налогообложения, покупки и обращения (криптовалют — ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Смысл заключается в следующем: с криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане", — подчеркнул министр. Он пояснил, что граждане, видя, что криптовалюта, например, биткоин, в последнее время слишком быстро растет в цене, захотели инвестировать в него и заработать на росте курса, но теперь ситуация с динамикой биткоина изменилась.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжила дешеветь в понедельник, ее стоимость на основных биржах составляла порядка 14 тысяч долларов. Биткоин стремительно дешевел в предыдущие дни после того, как 17 декабря он торговался в районе 20 тысяч долларов. Силуанов также заявил, что задачей Минфина является обезопасить простых граждан от такого рода вложений.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее в понедельник заявил, что законопроект о регулировании криптовалют будет представлен в январе. Ранее в декабре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что правовая конструкция готовящегося законопроекта о криптовалютах будет презентована 28 декабря, причем не на площадке Госдумы. По его словам, в парламент документ будет внесен, очевидно, позже, но принят может быть уже в конце марта, поскольку необходимо, с одной стороны, легализовать приобретение криптовалют, а с другой стороны — максимально защитить граждан от обмана.

Текущая версия законопроекта, как рассказал Аксаков, определяет криптовалюты как "иное имущество", а ICO (первичное публичное размещение токенов) рассматривает как краудфандинг, предусматривая ограничение суммы вложений для одного инвестора. Он также уточнил, что в подготовке документа участвуют ЦБ и Минфин РФ, и до его представления еще могут быть уточнены отдельные нюансы законопроекта.