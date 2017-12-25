Работать с криптовалютами должны профессионалы, считает Силуанов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Работать с криптовалютами должны профессионалы, а не простые граждане, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Минфин подготовил законопроект, который сейчас уже рассматривается. Он будет определять порядок выпуска, налогообложения, покупки и обращения (криптовалют — ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Смысл заключается в следующем: с криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане", — подчеркнул министр. Он пояснил, что граждане, видя, что криптовалюта, например, биткоин, в последнее время слишком быстро растет в цене, захотели инвестировать в него и заработать на росте курса, но теперь ситуация с динамикой биткоина изменилась.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжила дешеветь в понедельник, ее стоимость на основных биржах составляла порядка 14 тысяч долларов. Биткоин стремительно дешевел в предыдущие дни после того, как 17 декабря он торговался в районе 20 тысяч долларов. Силуанов также заявил, что задачей Минфина является обезопасить простых граждан от такого рода вложений.
Текущая версия законопроекта, как рассказал Аксаков, определяет криптовалюты как "иное имущество", а ICO (первичное публичное размещение токенов) рассматривает как краудфандинг, предусматривая ограничение суммы вложений для одного инвестора. Он также уточнил, что в подготовке документа участвуют ЦБ и Минфин РФ, и до его представления еще могут быть уточнены отдельные нюансы законопроекта.