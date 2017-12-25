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Экономика

Итоги года: как Siemens до суда дошел, а ЕС до санкций из-за турбин в Крыму

15:2425.12.2017
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© AFP 2017 / Michele TantussiФлаг с логотипом компании Siemens. Архивное фотоФлаг с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AFP 2017 / Michele Tantussi

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Внимание многих наших читателей в 2017 году было приковано к оборудованию для электростанций, разговоры о котором обычно неинтересны и часто непонятны. В этот раз речь идет о турбинах, но вы наверняка слышали о них вместе со словами Крым, Siemens, санкции, суд.

Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Siemens не доказал, что был обманут при заключении сделки по турбинам

История, ставшая скандальной в уходящем году, началась, когда Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Одним из первых вопросов, которым сразу занялись российские власти, стало энергоснабжения региона. Полуостров на тот момент на 70% зависел от поставок электроэнергии с Украины.

Последовавшие неоднократные ограничения этих поставок и их полное прекращение в конце 2015 года, когда были взорваны опоры линий электропередачи на Украине, подтвердили важность проблемы. В 2015 году довольно быстро наладить энергоснабжение в регионе получилось благодаря построенным ниткам энергомоста с территории Краснодарского края. Решение об их строительстве принималось как раз в 2014 году.

Второй частью решения задачи стало строительство новой собственной генерации на полуострове. В апреле 2014 года Минэнерго России сообщало, что по итогам совещания по энергоснабжению Крыма был утвержден план мероприятий, который предполагает сооружение тепловых электростанций (ТЭС) на газовом топливе суммарной мощностью не менее 700 МВт — в Симферополе и Севастополе.

Где взять турбины

Здание компании Siemens. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Минэнерго не видит проблем с поставкой турбин Siemens для ТЭС в Тамани
Здесь возник вопрос о газовых турбинах — основном элементе ТЭС. Дело в том, что промышленного производства таких турбин в России нет. Вообще газовых турбин большой мощности отечественного производства существует только семь штук.

Одна из таких установлена на Рязанской ГРЭС, работающей в составе дочерней компании "Газпром энергохолдинга". Генеральный директор холдинга Денис Федоров не раз критиковал работу турбины: почти за семь лет "она не отработала, наверное, месяцев пяти — шести".

Поэтому слухи о поставках в Крым турбин зарубежного производства или на основе зарубежных технологий возникли сразу, как стало понятно, что будут строиться большие электростанции. Одним из фигурантов слухов был немецкий концерн Siemens, поставивший в Россию много подобных турбин и создающий их производство в Ленинградской области вместе с российскими "Силовыми машинами".

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский арбитраж отклонил оба иска о "крымских турбинах"
Против этой теории говорили введенные Евросоюзом санкции, которые запрещали поставлять в Крым товары и услуги для энергетики, а также оказывать техническую поддержку, услуги посредничества, строительства и проектирования инфраструктуры в этой сфере. При этом говорили, что турбины могут поискать и в странах Азии, которые не вводили санкции против России.

Наверное, вопрос о том, поставит ли концерн турбины в Крым, был одним из самых популярных все эти годы: журналисты часто спрашивали — Siemens всегда отрицал.

Летом 2015 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что строящая ТЭС в Крыму "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — купит турбины у завода "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкой Siemens, а на 35% — "Силовым машинам").

Еще один источник издания указывал, что контракт предусматривает поставку оборудования для новой электростанции в Тамани (Краснодарский край), а не в Крым. Турбины и правда сначала отправят в Тамань, но это формальность, чтобы обойти санкции, объяснял другой собеседник "Ведомостей".

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Siemens объяснил, почему турбины для проекта в Тамани не подходят для Крыма
Про ТЭС в Тамани тоже ходили слухи, что строить ее без конкурса будет ТПЭ. Однако в июне 2016 года был объявлен конкурс, который не состоялся, потому что компании не подали ни одной заявки для участия. В августе агентства Рейтер со ссылкой на источники писало, что ТПЭ все же поставит в Крым турбины завода СТГТ. Siemens опять отрицал это.

В сентябре ТПЭ сообщил о продаже турбин. "В связи с невозможностью участия в конкурсе по реализации проекта "Тамань" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" приняло решение о продаже купленных у ООО "Сименс технологии газовых турбин" четырех газотурбинных установок SGT5-2000E", — говорилось в сообщении компании. Начальная цена всего лота составляла 166,7 миллиона евро с учетом НДС.

Скандал

Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Представитель Siemens рассказал о контракте по крымским турбинам
В начале июля 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники снова написало о поставках оборудования Siemens, турбин SGT5-2000E для крымских станций, и теперь уже о факте поставки в обход санкций ЕС. Кроме того, по данным агентства, одним из подрядчиков, занимающихся установкой энергооборудования в Крыму, является компания "Интеравтоматика", в которой доля Siemens составляет 45,7%.

И в этот раз информация "выстрелила", история начала стремительно и скандально развиваться. Siemens в ответ на новость традиционно дал опровержение. ТПЭ сообщил, что был вынужден купить четыре комплекта турбин на вторичном рынке, провел их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний. В общем-то, было непонятно, какие все-таки турбины купили.

Siemens поспешил заявить, что примет оперативные меры, чтобы не допустить использования своего энергооборудования в Крыму, и создал спецгруппу для проверки сообщений о поставках в Крым. Посыпались комментарии со стороны официальных лиц РФ и Германии.

Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Siemens интересуется поставкой турбин для энергокомпаний России
Уже пять дней спустя после сообщения агентства — 10 июля — Siemens объявил, что намерен подать в суд на причастных к поставкам его турбин в Крым. Иск был зарегистрирован арбитражным судом Москвы 11 июля. При этом, как отмечал концерн, он не располагал доказательствами, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, но имел причины так полагать.

Только 21 июля Siemens наконец определился и заявил, что в Крым незаконно были поставлены четыре его турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани, предложил выкупить их и аннулировать контракт на поставку.

Концерн также пообещал отказаться от миноритарной доли в "Интеравтоматике", разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями, связанные с поставками оборудования для электростанций, и временно прекратить поставки энергооборудования госкомпаниям РФ.

Недолго пришлось ждать и реакции Евросоюза. В начале августа он включил в список индивидуальных санкций по Украине замминистра энергетики РФ Андрея Черезова и главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" и их гендиректора Сергея Топора-Гилку, а также "Интеравтоматику".

Суд

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иск Siemens к структурам "Ростеха" по поставкам турбин в Крым
В своем иске к компаниям ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" Siemens и его "дочка" СТГТ требовали признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым и вернуть их СТГТ как продавцу в рамках контракта.

Согласно материалам дела, СТГТ в марте 2015 года продал турбины ОАО для проекта в Тамани, но проект не был реализован, компания обанкротилась и в октябре 2015 года продала их другому "Технопромэкспорту" — ООО, которое модернизировало оборудование и использует его для ТЭС в Крыму.

Оба "Технопромэкспорта" при этом подали встречный иск, требуя признать недействительными три пункта контракта между ОАО и СТГТ. Эти пункты предусматривают право завода отказаться от исполнения контракта, если есть угроза нарушить санкции ЕС. Также они содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и определяют конечным местом поставки Тамань.

Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Суд отказался приостановить рассмотрение иска Siemens по турбинам
В декабре Арбитражный суд Москвы оба иска отклонил. Как говорилось в решении, по иску Siemens суд не нашел доводов признать сделку о поставках турбин недействительной, а немецкий концерн не доказал, что был обманут.

Помимо этого, есть еще одно судебное разбирательство. В сентябре СТГТ подал иск к обоим "Технопромэкспортам", в котором просит признать незаконным договор поставки турбин с ОАО от 10 марта 2015 года и истребовать турбины из чужого незаконного владения. Этот иск Арбитражный суд Москвы отложил на 10 января.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g3
С*аной европе хотелось, чтобы крымчане сидели без электричества при свечах... Как бы это красиво смотрелось по евротелевизору!
15:41
25.12.2017
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