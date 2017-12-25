В Минфине оценили результаты амнистии капиталов в 2016 году

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Амнистия капиталов 2016 года не дала результатов, на которые рассчитывали власти РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы считаем, что та амнистия, которая проводилась в 2016 году, не дала, честно говоря, тех ожидаемых результатов, на которые мы рассчитывали", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

"Многие предприниматели, особенно среднего уровня, не верили в то, что если они раскроют эту информацию, то информация не попадет либо в правоохранительные органы… либо не попадет в открытые источники, СМИ. Время прошло… такой информации никуда из налоговой службы не утекло", — продолжил министр.

"Поэтому я считаю, что сегодня, особенно в условиях давления на российский бизнес за рубежом, есть все основания не только заявить о своих счетах, но и просто их перенести в Россию, в российские финансовые инструменты, банки, где эти активы будут защищены куда надежнее, чем в западных финансовых институтах", — уверен Силуанов.