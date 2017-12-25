Минфин не боится оттока инвесторов из-за возможного расширения санкций США

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг в случае распространения санкций США на госдолг РФ, заявил глава министерства Антон Силуанов.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>