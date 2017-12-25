Минфин не боится оттока инвесторов из-за возможного расширения санкций США

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг в случае распространения санкций США на госдолг РФ, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"У нас сейчас нет таких хедж-фондов, которые бы пришли заработать и ушли, в Россию вкладываются в основном такие институциональные инвесторы как пенсионные фонды, крупные институциональные инвесторы, поэтому мы думаем, что какого-то быстрого выхода, если вдруг такие санкции будут введены, или даже выхода вообще из российских финансовых инструментов, не будет", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

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